Yuri Alberto resume atuação do Corinthians: ‘Tarde lamentável’

O atacante Yuri Alberto, autor do único gol da equipe na partida, não escondeu a sua frustração logo depois da partida. Na entrevista, ele garantiu que o time vai aumentar a carga de trabalho para buscar a fuga do Z4, que tem sido um grande fardo na temporada da equipe.

Neste domingo (29), o Corinthians foi derrotado pelo São Paulo por 3 a 1 , no Mané Garrincha, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o placar, o time de Ramón Díaz permanece na zona de rebaixamento, com 28 pontos.

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians de Yuri Alberto vai encarar o Internacional, na Neo Química Arena. O jogo está marcado para o dia 5 de outubro. Vale citar, que as próximas duas rodadas do Brasileirão, o Alvinegro terá jogos em seu estádio. Além do Colorado, o outro confronto diante do torcedor será contra o Athletico. Nos últimos compromissos em seu estádio vitórias contra o Flamengo e Atlético-GO.

