Vegetti assina empate e elogia o Vasco: ‘Fizemos um grande jogo’

Pirata brilha contra o Cruzeiro, volta a balançar redes e está próximo do topo da artilharia no Brasileirão

Protagonista, Vegetti não passou em branco. No Mineirão, ele cravou mais um gol. Desta vez, no empate do Vasco com o Cruzeiro por 1 a 1, neste domingo (29), pela rodada 18 desta edição do Campeonato Brasileiro. Indagado sobre a atuação do time carioca, o Pirata aprovou.

“Fizemos um bom primeiro tempo e um grande jogo. Levamos um gol de bola parada, o que não pode. E a expulsão (de Cocão) nos custou. É seguir trabalhando”, disse o centroavante.

Vegetti saiu satisfeito com o score.