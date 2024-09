Vasco sai na frente. Cruzeiro busca empate. Tudo igual no Mineirão

Cruzeiro e Vasco fizeram um encontro movimentado, de duas equipes que buscaram o gol adversário, neste domingo (29), no Mineirão, pela rodada 28 do Campeonato Brasileiro. Assim, no fim, prevaleceu a igualdade: 1 a 1, resultado que não é bom para ninguém. A Raposa fica em oitavo lugar, com 43 pontos, fora da zona de classificação para a Libertadores. E o Cruz-Maltino acompanha os mineiros na parte intermediária da tabela, em nono, com 36.

Vegetti abre a conta no Mineirão

Cássio e Jardim fizeram algumas defesas na primeira etapa. Mas o Vasco atuou de forma madura e corajosa no Mineirão, não limitando-se a ficar atrás, esperando o seu adversário ceder espaços no contra-ataque. No fim, o goleiro do Cruzeiro rebateu chute de Moura nos pés de Vegetti, que aproveitou e colocou para dentro. Em seguida, a Raposa tentou uma resposta imediata, porém, encontrou dificuldade de chegar à área adversária.

Cruzeiro empata

No xadrez da Pampulha, Fernando Diniz, técnico celeste, lançou Barreal, que deu outra dinâmica ao ataque celeste. O argentino, então, colocou a bola na cabeça do zagueiro Zé Ivaldo. Enfim, tudo igual. O Cruzeiro se animou com este “trem” de atacar o adversário. E aí o Vasco, mais reativo, teve os espaços não disponíveis na primeira etapa. O jogo ficou aberto. Mas Cocão, expulso ao atingir Matheus Henrique, fez questão de dificultar o lado dos cariocas. No fim, um bom negócio segurar o empate.