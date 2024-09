Tottenham vai até Manchester, pelo Inglês, e massacra o United

O Tottenham conseguiu excepcional resultado neste domingo (29/9) pela 6ª rodada do Campeonato Inglês. Afinal, foi até Old Trafford, a casa do Manchester United, e venceu por 3 a 0. Os gols foram de Brennan Johnson, Kulusevski e Solanke. Um triunfo incontestável. Os londrinos foram superiores quase todo o tempo. E quando o astro do United Bruno Fernandes foi expulso no fim do primeiro tempo (o jogo estava 1 a 0), a coisa se facilitou ainda mais para os Spurs.

Assim, o Tottenham vai aos dez pontos e se recupera na tabela, mas ainda está longe dos líderes: ocupa o oitavo lugar. Mas o United está apenas em 12º lugar, com sete pontos. Além disso, ainda pode perder mais uma posição ao fim da rodada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Tottenham logo abre vantagem

O jogo já começou com um gol em jogada sensacional. Aos dois minutos, o zagueiro Micky van de Ven roubou a bola de Rashford ainda na sua defesa e partiu para o ataque. O holandês do Tottenham avançou em alta velocidade, ganhando de quatro na corrida e, na linha de fundo, cruzou para Brennan Johnson tocar para o gol vazio. Johnson quase ampliou aos 20, chutando na trave direita de Onana. Naquela altura do jogo, o Tottenham, mesmo fora de casa, tinha 58% de posse e três finalizações a gol, contra zero de um apático United.