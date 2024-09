Torcida do Flamengo protesta e xinga Tite no Maracanã

Cartazes e faixas no estádio também hostilizavam o treinador e a diretoria do Rubro-Negro antes da partida contra o Athletico

Depois da eliminação da Libertadores, a pressão sobre o Flamengo aumentou ainda mais em campo. A torcida que compareceu ao Maracanã, neste domingo, protestou contra o técnico Tite e também diretoria antes do jogo contra o Athletico, pela 28ª rodada do Brasileirão.

Na escalação do time, que acontece normalmente nos telões, os torcedores vaiaram e xingaram o técnico Tite. Além das vaias ao treinador, a torcida também teceu críticas à diretoria rubro-negra. Cartazes e faixas no estádio também pediam sua saída do time. As frases como “diretoria amadora”, “time omisso” e “não somos fãs de canalhas” puderam ser vistas.

As más atuações do Flamengo contra o Peñarol acabaram com as chances do tetracampeonato da Libertadores. No Brasileirão, a possibilidade de título também está distante. A melhor imagem no horizonte é a da Copa do Brasil, competição em que o Rubro-Negro está entre os semifinalistas.