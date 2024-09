Torcida do Botafogo devolve provocação do São Paulo: ‘Te buscamos em casa’

Avião com os dizeres, o escudo do Alvinegro e o Morumbis sobrevoou o litoral paulista. Cariocas eliminaram o Tricolor da Libertadores

A classificação do Botafogo às semifinais da Libertadores após bater o São Paulo, nos pênaltis, na última quarta-feira (25), segue ecoando. Afinal, neste domingo (29), torcedores provocaram o Tricolor com um pequeno avião passando com um cartaz com o escudo do Alvinegro, os dizeres “te buscamos em casa” e a imagem do Morumbis. A aeronave pôde ser vista em Praia Grande, no litoral paulista.

Antes do jogo de ida, a torcida do São Paulo provocou o Botafogo, com um avião que sobrevoou a praia de Copacabana com a frase “tradição não se compra”. Neste domingo, os alvinegros retribuíram a “gentileza”, e a aeronave tinha a previsão ainda de sobrevoar as praias de São Vicente, Mongaguá, Itanhaém, Guarujá e Santos.