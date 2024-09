Tite respeita críticas e afirma ter respaldo da diretoria do Flamengo

Treinador foi hostilizado durante a vitória do Rubro-Negro sobre o Athletico, neste domingo, no Maracanã, pelo Brasileirão

“Compreensão e respeito. Entendo as manifestações e o amor do torcedor pelo clube. Busco trazer essa maturidade aos atletas para que tenham capacidade de resistir, resiliência, de tentar como aconteceu. Por isso mereceu o placar. Nos últimos três jogos tivemos o desempenho, mas não o resultado. Desta vez, tivemos o desempenho e o resultado”, disse.

Xingado pela torcida durante a vitória suada do Flamengo sobre o Athletico neste domingo (29), pelo Brasileirão , Tite comentou sobre os xingamentos e as ofensas durante a partida. Em entrevista coletiva após o jogo, o treinador destacou ainda que é respaldado constantemente pela diretoria.

“Respaldo da direção é constante, diário, de todos os momentos. Quando fala de fortalecimento de uma equipe toda, ela vem dentro das hierarquias. A hierarquia superior, que é a direção com o Flamengo, a comissão técnica e os atletas.

Com o resultado, o Flamengo volta o G4, com 48 pontos, na quarta colocação. Agora, o Rubro-Negro carioca, em clima mais tranquilo, encara o Corinthians, às 21h45, nesta quarta-feira (3/10), pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil.

Trechos da coletiva de Tite

Satisfeito com o resultado: “O trabalho só vai ser devidamente julgado após o término. Agora é oportuno ou inoportuno. Eu tenho uma atenção: estar representando com dignidade o cargo que fui convidado. Mais competente em um momento, menos em outro, talvez não atendendo as pessoas como querem, mas sempre com respeito.”