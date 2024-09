São Paulo derrota o Corinthians e entra no G4 do Brasileirão

Tricolor foi melhor ao longo do confronto e somou três pontos fundamentais na briga pela Libertadores no Campeonato Brasileiro

Neste domingo (29), o São Paulo derrotou o Corinthians por 3 a 1, no Mané Garrincha, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Tricolor saíram com Lucas Moura, Arboleda e André Silva. O Timão descontou com Yuri Alberto. Com o placar, o Tricolor chegou aos 47 pontos e ocupa a quarta colocação. O Alvinegro está no 17º lugar, com 28 pontos.

O jogo só embalou nos minutos finais. Fagner, que já tinha cartão amarelo, pisou no pé de Calleri dentro da área. O VAR indicou a revisão e o árbitro apontou para a marca da cal. Na cobrança, Lucas Moura abriu o placar. Pouco depois, Calleri teve a chance de sacramentar a vitória, mas a sua finalização saiu pela linha de fundo.

Segundo Tempo agitado

Incomodado com a postura, Ramón Diaz voltou do vestiário com três mudanças. Melhor organizado, o Corinthians teve uma chance com Romero. Igor Coronado fez jogada individual e cruzou rasteiro. O camisa 11 se esticou todo, mas não empurrou para a rede. A resposta do Tricolor veio com Wellington Rato. O meio-campo saiu na cara de Hugo Souza e bateu para fora.

Aos 17 minutos, a vida do Corinthians ficou ainda mais complicada. Em lance infantil, o zagueiro André Ramalho acertou o cotovelo na cara de Luciano com o jogo parado e, logo depois da revisão no VAR, Rafael Rodrigo Klein expulsou o defensor.