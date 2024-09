Retrô é campeão da Série D do Brasileiro-2024

O Retrô é o campeão da Série D do Brasileiro em 2024. O jogo de volta da final rolou na tarde deste domingo (29/9) na Arena Pernambuco. E o time da casa venceu por 3 a 1. Como no jogo de ida o Anapolis fez 2 a 1, com o resultado da volta, o Retrô levantou a taça. O time da casa saiu na frente com Fialho. Porém, o Anápolis empatou ainda no primeiro tempo, com Magno. No segundo tempo, os gols de Mascote e João Pedro definiram o 3 a 1 e garantiram o caneco.

Este é o primeiro titulo nacional conquistado pelos pernambucanos. Também foi o último jogo do técnico Itamar Schülle no comando do Retrô. Ele passaraá a comandar o Santa Cruz.

Tanto Retrô quanto Anápolis já entraram na final com seus acessos à Série C-2025 assegurados, assim como os semifinalistas Itabaiana-SE e Maringá-PR. O quarteto entrsa nas vagas dos quatro rebaixados da Série C para a D: Sampaio Corrêa-MA, Aparecidense-GO, Ferroviário-CE e São José-RS.