Rafael Paiva valoriza ponto conquistado fora de casa do Vasco

O Vasco empatou fora de casa contra o Cruzeiro, neste domingo (29), pela 28ª rodada do Brasileirão. Afinal, mesmo com a expulsão do volante Mateus Carvalho, o Cruz-Maltino segurou o resultado e conquistou um ponto importante na competição.

O técnico Rafael Paiva valorizou a atuação do time e destacou que a equipe poderia ter buscado o segundo gol.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Acho que o saldo que fica é que continuamos evoluindo, na nossa visão. Entramos bem no jogo, fomos extremamente competitivos no primeiro tempo, pressionamos o Cruzeiro o tempo todo e conseguimos jogar boa parte da primeira etapa. Fizemos um gol em algumas oportunidades, com transições rápidas. Poderíamos ter buscado o segundo gol. Esse é o saldo: estamos evoluindo, crescendo e sempre com a possibilidade de buscar a vitória”, disse Rafael Paiva.