Presidente do Santos critica atuações da equipe e desconversa sobre Gabigol

O Santos voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro após fazer 1 a 0 sobre o Operário-PR no último sábado, na Vila Viva Sorte. Contudo, o futebol apresentado pelo Peixe não vem agradando à torcida e aos dirigentes. Depois das vaias que ecoaram das arquibancadas do estádio, que culminaram na desistência do técnico Fábio Carille em dar entrevista coletiva, foi a vez do presidente Marcelo Teixeira reclamar da postura do time em campo.

Ao canal “De olho no Peixe”, o mandatário revelou que todos no clube gostariam de ver melhor rendimento da equipe nos jogos da Segunda Divisão. Teixeira ressaltou ainda que o trabalho do treinador será avaliado no fim do ano. Carille tem contrato até o fim de 2024, porém há uma cláusula de renovação automática por mais uma temporada em caso de acesso à elite do futebol brasileiro.