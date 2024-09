Porto goleia o Arouca com facilidade e retoma vice-liderança do Português

Com gols no início do segundo tempo, Dragões aproveitam superioridade numérica e vencem por 4 a 0 atuando em casa

O Porto não teve problemas para vencer mais uma no Campeonato Português. Neste domingo (29), no estádio do Dragão, a equipe bateu com facilidade o Arouca por 4 a 0, com gols de Omorodion, Nico, Galeno e Denis Gul. Vale destacar que os anfitriões atuaram o segundo tempo com um jogador a mais, após expulsão de Yalcin.

Dessa maneira, o Porto retorna à vice-liderança do Campeonato Português, com 18 pontos em sete rodadas. O time está atrás apenas do Sporting, que soma 21 e mantém 100% de aproveitamento no Campeonato Português. Já o Arouca segue na parte inferior da tabela, em 14º, com apenas seis pontos e próximo da zona do rebaixamento.

Porto não dá chances ao Arouca

Na próxima rodada, o Porto volta a jogar no estádio do Dragão contra o Braga, no domingo (6), às 16h30 (de Brasília). Por outro lado, o Arouca entra em campo no sábado, às 14, contra o AVS.