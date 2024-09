Palmeiras x Cruzeiro (Brasileirão Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Verdão e Raposa medem forças pela final do Campeonato Brasileiro Sub-20 no Allianz Parque, a partir das 18h30 (de Brasília), nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (30), Palmeiras e Cruzeiro decidem a final do Campeonato Brasileiro Sub-20. O jogo é no Allianz Parque e a bola vai rolar a partir das 18h30 (de Brasília). No primeiro encontro, empate por 2 a 2. Sendo assim, quem vencer no tempo normal fica com a taça. Novo empate culmina em disputa de pênaltis.

Onde assistir

O jogo entre Palmeiras e Cruzeiro pelo Brasileirão Sub-20 terá a transmissão do SporTV, a partir das 18h30 (de Brasília).

Como chega o Palmeiras

Dono da melhor campanha na fase de classificação, o Palmeiras chega a final invicto no mata-mata e com a moral elevada. Apesar de mandar seus jogos no Bruno José Daniel, em Santo André, a diretoria do Verdão deu um voto de confiança ao elenco e vai realizar o jogo no Allianz Parque com a presença da torcida. Na escalação, o Alviverde terá a mesma formação que iniciou o primeiro duelo em Belo Horizonte.