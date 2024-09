Mano reconhece má organização do Fluminense e critica arbitragem

Técnico analisa revés do Tricolor para o Atlético-GO, neste domingo, pelo Brasileirão: 'Tem que produzir para merecer' Crédito: Jogada 10

O objetivo do Fluminense em sair da zona de rebaixamento está sendo mais complicado do que se pensa. Neste domingo, o Tricolor perdeu para o Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly, e segue na zona da degola. Após a partida, o técnico Mano Menezes reconheceu à má organização e postura do time em campo.

"A única coisa em que se baseia no futebol é produção. Se a gente jogar nos próximos jogos como fez nos 15 primeiros minutos, como teve postura na segunda parte do jogo, mais organizada, a gente volta a fazer jogos parelhos e volta a pontuar. Se a gente joga como nos 30 minutos finais do segundo tempo, a gente não vai a lugar nenhum. Porque a gente voltou a se distanciar como equipe, ficou um grupo lá trás e um na frente. Perdemos o meio, todas as bolas que caíram no meio, tomamos ataque. As questões são muito claras. Tem que produzir para merecer", disse.

Críticas à arbitragem Assim como Antônio Carlos, o comandante Mano Menezes também criticou arbitragem. O lance do gol ocorreu aos 42 minutos do segundo tempo. Jean Carlos foi à linha de fundo e perdeu o controle da bola, que rolou para a linha, até que o jogador retomou o domínio e cruzou para a área. Inicialmente, o assistente Victor Hugo Imazu dos Santos anulou o gol. O lance foi imediatamente analisado pelo VAR, que considerou que a bola não saiu completamente do campo e validou o gol. “A gente tem uma imagem clara que a bola saiu. Isso a gente foi mostrar. Por isso Cano foi expulso, porque levou o aparelho mostrando a imagem e o quarto árbitro disse que é contra o regulamento. Mas dar gol com bola fora também é contra o regulamento”, ressaltou. Chances “Por isso o Fluminense está nessa situação. Se não tivesse perdido o jogo em casa já estaria. Não adianta falar sobre outros jogos, não acho correto. Não foi um jogo para perder também. Tivemos oportunidades no primeiro, nos 15, Keno cabeceou para fora. No segundo tempo, teve lance com Cano, Serna que poderia ter rolado para o Cano. Era um jogo para outro resultado. Mas também tem que ser maduro nessas horas.O nosso adversário joga numa outra circunstância. A gente trabalha para ganhar, mas tem momento que a maturidade exige que não cometa erros graves para não tomar gol no final”, disse.