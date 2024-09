Igor Jesus, do Botafogo, avalia partida contra o Grêmio: ‘Fizemos um bom jogo’

Equipes ficaram no empate sem gols em partida disputada no Mané Garrincha; Resultado diminuiu a vantagem do Alvinegro na liderança Crédito: Jogada 10

O Botafogo ficou no empate sem gols com o Grêmio na noite de sábado (28), no Mané Garrincha, pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Alvinegro, líder da competição, viu a vantagem para o segundo colocado cair para dois pontos. Igor Jesus, atacante da equipe carioca, avaliou a partida: "Sabíamos que o Grêmio iria vir fechado. Tentamos entrar na defesa deles do começo ao fim, mas infelizmente eles se seguraram bem. Acho que fizemos um bom jogo, lutamos até o final, infelizmente não conseguimos marcar. Tem muito campeonato pela frente, temos que continuar trabalhando para que no final possamos alcançar nossos objetivos", disse. O jogador ainda comemorou a convocação para a Seleção Brasileira pela primeira vez. Ele vai defender o Brasil nas partidas contra o Chile e Peru, no mês que vem, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.