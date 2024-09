Hulk comenta sobre tornar-se o maior artilheiro do Atlético neste século

O Atlético perdeu para o Palmeiras por 2 a 1, neste sábado (28/9), mas a derrota no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, teve uma atenuante para o atacante Hulk. Afinal, apesar do amargor do placar, ele pôde saborear uma importante conquista: tornou-se o maior artilheiro do Galo neste século, ao lado de Diego Tardelli.

Foi aos 22′ do segundo tempo. O atleta paraibano, numa cobrança de falta, soltou um torpedo indefensável, atingindo a marca de 112 gols pelo time. O gol de Hulk empatou o jogo, mas, 18 minutos depois, Veiga marcou o segundo do Palmeiras, levando o Verdão à vitória. Entretanto, para o atacante do Galo, o dia trouxe mais uma consagração.

“Fico feliz. (Diego Tardelli) é um grande amigo que tenho, grande ídolo da massa do Atlético, conquistou coisas importantes aqui. Procuro me espelhar nele e em outros ídolos que temos, como Éder, Reinaldo, Dadá”, disse, referindo a nomes históricos do Galo, que Hulk chama de “inspirações” para os atuais atletas.