Gerson celebra gol em vitória do Flamengo: ‘Futebol é dinâmico’

Volante diz que clube está 'chateado' com a eliminação nas quartas de final da Libertadores, mas também já pensa na semifinal da Copa do Brasil

O Flamengo voltou a vencer no Brasileirão, mas o clima ainda não é dos melhores. Autor do gol da vitória suada por 1 a 0 sobre o Athletico neste domingo, pela 28ª rodada do Brasileirão, Gerson festejou o resultado, mas disse que o clube “ainda está chateado” pela eliminação para o Peñarol nas quartas de final da Libertadores.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“É um momento difícil, a gente ainda está chateado com a eliminação na Libertadores, estamos chateados assim como o torcedor”, disse antes de complementar.