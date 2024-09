Fortaleza vence o Cuiabá e fica a dois pontos da liderança

Fortaleza e Cuiabá se encontraram disputando dos torneios diferentes. Enquanto o Laion está na briga por um título histórico do Campeonato Brasileiro, o Dourado respira por aparelhos e precisa de um milagre para se salvar de um rebaixamento. Diante deste cenário, não é difícil imaginar quem venceu. No Castelão, os donos da casa venceram por um placar magrinho: 1 a 0, score que não reflete a diferença entre campanhas.

Com o resultado, o Fortaleza, em terceiro lugar, fica a dois pontos do líder Botafogo: 57 a 55, com o Palmeiras no meio, com 56. Já o Cuiabá amarga a penúltima colocação. Soma 23 pontos.

Fortaleza sai na frente, mas não joga bem

Apesar de jogar em cima do Cuiabá, o Fortaleza teve pouca profundidade e posse de bola infrutífera. A equipe da casa, favorita, encaixou somente cinco finalizações. Na última, antes do intervalo, Lopes centrou na área. Mineiro afastou mal, e Hércules pegou o rebote para abrir o placar no Castelão.