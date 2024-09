Fluminense perde Cano para jogo contra o Cruzeiro

Além do argentino, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa também não fica à disposição contra a Raposa, na quinta-feira, no Maracanã

O atacante Germán Cano protestou de forma incomum contra a validação do gol que decretou a derrota do Fluminense para o Atlético-GO por 1 a 0, neste domingo, em Goiânia. O atacante, já no banco de reservas, mostrou ao quarto árbitro Fábio Augusto Santos Sá Junior uma imagem de um celular que, em sua opinião, provaria que o lance foi irregular.

Na sequência, o árbitro Ramon Abatti Abel deu vermelho para Germán Cano, que não enfrentará o Cruzeiro, na quinta-feira, às 21h30, no Maracanã. A partida, aliás, marca o reecontro do clube com Fernando Diniz, que hoje comanda o time da Raposa. Além do atacante, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa recebeu o terceiro cartão amarelo e também não encara a equipe mineira.