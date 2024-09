Fluminense joga mal, perde para o Atlético-GO e segue no Z4 do Brasileirão

O Fluminense se complica ainda mais na luta contra o rebaixamento. Neste domingo, o Tricolor perdeu para o Atlético-GO por 1 a 0, no estádio Antônio Accioly, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Janderson marcou para o time goiano no fim do segundo tempo. A equipe comandada por Mano Menezes jogou mal e segue com pressão para o restante da competição.

Com o resultado, o Fluminense segue na zona da degola, com 27, na 18ª posição. O Atlético-GO, apesar do triunfo, soma 21 pontos, na lanterna do Brasileiro. Com pensamento em subir na tabela, o Tricolor agora enfrenta o Cruzeiro de Fernando Diniz, na quinta-feira, às 21h30, no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão. A equipe precisa urgentemente da vitória.

Fluminense sofre sufoco

Precisando da vitória, o Fluminense pressionou inicialmente e foi ao ataque, mas teve queda de rendimento. O time carioca conseguiu duas boas chances com Keno, mas também nada que assustasse o goleiro Ronaldo. Cano, de volta à equipe titular, pouco encostou na bola e não teve grande oportunidades. Depois disso, o Atlético-GO começou a equilibrar a partida e chegou a ser melhor. Aos 23 minutos, Alix Vinicius chegou a balançar a rede, mas Baralhas estava impedido no início da jogada. O Dragão, além disso, conseguiu encaixar bons contra-ataques e se aproveitava dos erros individuais. No fim, Rhaldney colocou uma bola na trave. Porém, as equipes saíram zeradas.