Flamengo x Athletico-PR, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Os Rubro-negros estão em mau momento e vivendo crise. Este duelo no Maracanã, que fecha a rodada 28 do Brasileiro tem Cesar Tavares na narração

Flamengo e Athletico se enfrentam na noite deste domingo (29), às 20h (de Brasília), no Maracanã. O duelo rubro-negro entre cariocas e paranaenses, quarto e 15º colocados, encerra a 28ª rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. Eliminados das copas continentais, os Rubro-Negros buscam pela retomada no Brasileirão para amenizar o clima de crise. O Flamengo ocupa a quarta colocação com 45 pontos, enquanto o Athletico, que soma 31, sonha em chegar à parte de cima da tabela.

A Voz do Esporte preparou uma cobertura-raiz, que conta com um pr[e-jogo que te deixa por dentro das informações sobre as equipes . Assim que a bola rolar, Cesar Tavares está na narração.