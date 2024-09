Flamengo vence o Athletico no fim em noite de vaias no Maracanã

O protesto da torcida do Flamengo antes do jogo demorou para dar resultado em campo. Isto porque o Rubro-Negro venceu o Athletico-PR por 1 a 0, no Maracanã, pela 28ª rodada do Brasileirão. Gerson, de cabeça, marcou o único gol da partida aos 44 minutos do segundo tempo. A equipe carioca até ficou com a bola, mas muito previsível e sem variação das jogadas. Enquanto isso, o Furacão se fechou, mas falhou no fim. Além das cobranças do início, os torcedores se queixaram bastante ao longo do duelo.

Com o resultado, o Flamengo volta o G4, com 48 pontos, na quarta colocação. Do outro lado, o Athletico permanece na 15ª posição, com 31 pontos, e segue em alerta com a zona de rebaixamento. Agora, o Rubro-Negro carioca, em clima mais tranquilo, encara o Corinthians, às 21h45, nesta quarta-feira (3/10), pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil.

Fla muito previsível

Pressionado por vitórias, o Flamengo foi para cima do Athletico para deixar o ambiente mais leve no Maracanã. No entanto, sem sucesso. O time teve maior posse de bola e ficou mais perto de marcar, porém, faltou capricho e mais variação das jogadas para concluí-las com eficiência. A equipe de Tite também, aliás, errou muitos passes. Matheus Gonçalves e Gerson tiveram as chances mais claras no primeiro tempo. Do outro lado, o Furacão ficou postado com uma linha de cinco e se defendeu na maior parte do tempo. Zapelli em falta e jogada individual assustou os donos da casa. No fim, a torcida vaiou a equipe carioca na saída para o vestiário.