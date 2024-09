Executivo do Vasco se revolta com mudança de datas da Copa do Brasil

O diretor executivo da SAF do Vasco, Marcelo Sant’anna, seguiu o discurso do presidente Pedrinho e se mostrou contrário à alteração da data do jogo de volta da Copa do Brasil diante do Atlético-MG. Afinal, na noite deste sábado, a CBF divulgou que as partidas desta fase da competição serão disputados nos dias 2, 19 e 20 de outubro.

Nas redes sociais, Marcelo declarou que a decisão da entidade é absurda e manipula o impacto esportivo da Copa do Brasil e do Brasileirão. Ele citou ainda que fere dois artigos do Regulamento Geral de Competições.