Ex-jogador é encontrado morto após festa na Itália

O ex-jogador Andrea Capone, de 43 anos, morreu neste domingo (29/9) na Itália. Seu corpo estava num quarto de hotel, na cidade de Cagliari, com um ferimento profundo na cabeça. Assim, uma das suspeitas é de que ele caiu e morreu por causa do impacto. Entretanto, há a possibililidade de que ele tenha sofrido um enfarte fulminante, que fez com que ele caísse. Neste caso, a causa da morte seria o problema cardíaco. Para o jornal La Reppublica, porém, o ex-atleta caiu da escada e morreu devido ao corte profundo.

Andrea estava na Ilha da Sardenha. E ele havia participado de uma festa com amigos. A emissora SkyNews Itália noticiou que a polícia investiga o caso e uma equipe de legistas tenta elucidar a causa da morte do ex-jogador.

Com formação de base no Cagliari, no ano 2000, o atacante também vestiu as camisas do Sora, Treviso, Vicenza, Grosseto e Salernitana. Portanto, circulou ao longo de sua carreira por vários clubes italianos. Além disso, Andrea também chegou a jogar na seleção italiana Sub-20.