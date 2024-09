Everton Ribeiro: ‘objetivo é levar o Bahia novamente à Libertadores’

Após importante vitória sobre o Criciúma em casa e permanência no G6, o capitão falou na saída de campo sobre a importância do resultado

O Bahia voltou a vencer no Brasileirão após sofrer uma dura goleada de 4 a 0 para o Fortaleza. Neste domingo (29), o Tricolor de Aço bateu o Criciúma em casa, por 1 a 0, e seguiu no G6 do campeonato. Na saída de campo, o capitão Everton Ribeiro falou sobre a importância do resultado.

“Precisávamos voltar a vencer. É reta final de Brasileiro, não podemos nos abalar com a derrota. Dói, é frustrante, a gente quer sempre vencer, mas sabemos que diante do nosso torcedor faz diferença e hoje fizemos um grande jogo. Pecamos na finalização, poderíamos ter saído com um resultado mais tranquilo, mas o importante foi vencer e continuar no G6, pois o nosso objetivo é levar o Bahia novamente para a Libertadores”, disse o capitão ao Premiere.

Everton levou o terceiro cartão amarelo na partida, portanto não poderá entrar em campo contra o Flamengo na próxima rodada. Questionado sobre o sentimento de não enfrentar seu ex-clube, onde é ídolo, disse que fica triste, mas se mostrou confiante em uma grande atuação da equipe.