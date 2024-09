Diego Martínez deixa o comando técnico do Boca Juniors

A derrota por 2 a 0 para o Belgrano, pelo Campeonato Argentino, foi a última de Diego Martínez como técnico do Boca Juniors. O próprio treinador tratou de comunicar a todos, na sala de imprensa, em entrevista coletiva após o revés na cidade de Córdoba.

Além de informar sobre decisão que teria partido dele mesmo, ele agradeceu o suporte recebido pelos profissionais do Boca em sua trajetória na representação xeneize. A saber, no cargo desde o início do ano, ele angariou histórico de 20 vitórias, 15 empates e dez derrotas em 45 compromissos.