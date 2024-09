Cruzeiro x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Cruzeiro e Vasco se enfrentam no Mineirão neste domingo (29), às 18h30 (de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um duelo em que ambas as equipes buscam a vitória para subir na tabela de classificação. Com 42 pontos, o Cruzeiro começou a rodada ocupando a sétima posição, enquanto o Vasco, com 35 pontos, está em décimo lugar.

a Voz do Esporte preparou cobertura especial deste clássico entre campeões sul-americanos. O comando e a narração será de Diego Mazur e a Jornada Esportiva começa bem antes, com o tradicional pré-jogo com a qualidade da Voz do Esporte.