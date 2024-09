Com gol de Cauly, Bahia vence Criciúma na Arena Fonte Nova

A importante vitória em casa deixa o Tricolor de Aço no G6, sonhando com a vaga para a Libertadores

O Bahia fez a festa em Salvador. Afinal, venceu o Criciúma por 1 a 0 na noite deste domingo (29/9), na Arena Fonte Nova, pela 28ª rodada do Brasileirão. O gol que garantiu a vitória dos donos da casa foi do meia Cauly, aos 32 minutos do primeiro tempo.

Com o importante resultado em casa, o Tricolor de Aço ocupa a sexta colocação, 45 pontos. Dessa forma, segue firmemente na briga por uma vaga na Libertadores. Mas, por outro lado, o time de Santa Catarina continua pressionado, na 14ª posição, com 32 pontos. Com isso, está a apenas dois da zona de rebaixamento.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Bahia garante os três pontos

Logo aos seis minutos, o Criciúma assustou os donos da casa com uma bola na trave de Claudinho. Contudo, foi marcado impedimento no lance. Os visitantes tentaram uma pressão no início. Mas o Bahia assumiu o domínio do jogo a partir dos 15 minutos. Aos 32, após bela jogada pelo lado direito e cruzamento na medida de Arias, Cauly finalizou de primeira para, enfim, abrir o placar. Thaciano teve grandes chances de cabeça, uma aos 36 e outra aos 40 minutos. Na primeira oportunidade, Gustavo defendeu, na segunda, bola foi para fora. Sem finalizar, o Tigre se viu dominado.