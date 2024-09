Auxiliar do Cruzeiro analisa superioridade e lamenta empate contra o Vasco

Equipes ficaram no 1 a 1 em jogo realizado no estádio do Mineirão neste domingo (29) e Eduardo Barros comenta sobre resultado Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro fez uma excelente exibição, mas empatou em 1 a 1 contra o Vasco, no Estádio Mineirão. O duelo ocorreu neste domingo (29), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desse modo, o auxiliar técnico Eduardo Barros comentou sobre a partida e afirmou que, se houvesse um vencedor, deveria ser o Cruzeiro. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Foi um segundo tempo de superioridade plena do Cruzeiro. Fomos bem superiores, tivemos muito volume de jogo no campo de ataque, empurramos o Vasco para trás, tiramos as oportunidades deles e mantivemos uma postura mais agressiva. Se tivesse que ter um vencedor nesta partida, deveria ser a nossa equipe”, disse Eduardo na entrevista coletiva ao final do jogo.