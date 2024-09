Artur Jorge se diz insatisfeito com atuação do Botafogo em empate com Grêmio

Alvinegro de General Severiano tropeça diante do Grêmio, em Brasília, e vê distância para o Palmeiras encurtar na reta final do Brasileirão

Faltou intensidade, ímpeto e até velocidade ao Botafogo no empate sem gols com o Grêmio, na noite deste sábado (28), no Mané Garrincha. O desempenho abaixo do habitual incomodou o técnico Artur Jorge, que admitiu ‘o dia ruim’ da equipe durante entrevista coletiva em Brasília. A equipe de General Severiano se manteve na liderança do Brasileirão mesmo com a igualdade no placar, mas diferença para o Palmeiras caiu de três para um ponto.

“Na análise do resultado, não estamos satisfeitos. Temos que admitir que não tivemos um dia muito bom. No jogo todo, criamos poucas situações de gol e finalizamos poucas jogadas. Tivemos uma posse de bola muito passiva, com pouco ataque à baliza. Há dias assim, temos que admitir e virar a página”, e concluiu:

“Podemos voltar a ter momentos como esse nos dez jogos que faltam. Mas a verdade é que não temos ninguém à frente, temos que retirar o que dá para retirar desse jogo e ter humildade. Nós temos que reconhecer e assumir que hoje não tivemos um bom jogo”.