Antônio Carlos detona arbitragem após derrota do Fluminense: ‘Erro grotesco’

Zagueiro também lamenta falta da pontaria do Tricolor em revés para o Atlético-GO, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro

O zagueiro Antônio Carlos ficou não ficou satisfeito com a arbitragem na derrota do Fluminense diante do Atlético-GO por 1 a 0, neste domingo (29), fora de casa, pela 28ª rodada do Brasileirão. Os tricolores reclamaram de uma possível saída da bola pela linha de fundo no lance do gol de Janderson.

“Não pode acontecer o que aconteceu. O bandeira deu (a saída de bola). A gente tem uma reunião no início do ano que dizem que, na dúvida, o árbitro tem que olhar o VAR. Não pode ser decisão do VAR. Estávamos fazendo um bom trabalho, mas tudo é jogado fora por um erro grotesco. Isso é inadmissível”, disse.