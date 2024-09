Willyan Barbosa vive expectativa pelo 50° gol na Coreia do Sul

O meio-campista atua no futebol do país asiático desde 2019

Desde 2019 no futebol sul-coreano, o brasileiro Willyan Barbosa vive a expectativa de alcançar o seu 50° gol na Coreia do Sul. Aos 30 anos, o atacante do FC Seoul já disputou 152 partidas e balançou as redes 49 vezes no país. A próxima oportunidade de chegar ao feito histórico pode acontecer neste domingo (29), no confronto contra o Suwon, pela K-League.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Natural de Belo Monte, no Pará, Willyan acumula passagens por clubes sul-coreanos como Gwangju, Gyeongnam e Daejeon antes de se juntar ao FC Seoul, em 2023. Por conta disso, ele comentou sobre a possibilidade de atingir a marca expressiva no continente: