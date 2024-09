VAR, expulsão e confusão: Botafogo e Grêmio empatam no Mané Garrincha

Botafogo e Grêmio deixaram escapar pontos no empate sem gols no Mané Garrincha, em Brasília, pela 29ª rodada do Brasileirão. A igualdade no placar levou o Alvinegro carioca de volta à liderança da competição, com 57 pontos – um a mais em relação ao Palmeiras, vice-líder. O Tricolor, por sua vez, 11º colocado, tenta se afastar definitivamente do Z4 e soma 32 pontos.

Primeiro tempo

Grêmio e Botafogo fizeram um primeiro tempo bem parelho, mas com mais apetite gaúcho no saldo total. O Tricolor construiu as duas melhores chances do jogo, ambas com Edenílson, antes dos dez minutos e soube explorar o desajuste do lado esquerdo defensivo carioca. O Alvinegro, em contrapartida, não conseguiu implementar a intensidade de costume e parou na boa organização do adversário em campo.

A importância do jogo para os objetivos dos clubes seria suficiente para deixar o clima quente, mas a intensidade dos primeiros 20 minutos colocou mais lenha na fogueira. Aos 17′, Alexander Barboza e Braithwaite se estranharam com empurrões e causaram um tumulto entre atletas.