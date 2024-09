Torino x Lazio: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipe do norte da Itália iniciou a rodada na liderança da competição e recebe adversário duro na luta por permanecer na ponta da tabela

O Torino recebe a Lazio neste domingo (29), às 7h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Italiano. A equipe de Turim iniciou a jornada liderando a competição, com onze pontos em cinco jogos, e um novo triunfo a fará permanecer na ponta da tabela de classificação. Por outro lado, o clube da capital, com sete, era o oitavo e corre risco de perder diversas posições caso perca a partida.

Como chega o Torino

Embora a campanha seja ótima na Série A, o Torino teve uma decepção no meio da semana. Na quarta-feira, com um time misto, perdeu em casa para o Empoli e, desse modo, foi eliminado da Copa da Itália. Dessa forma, o foco agora é no Campeonato Italiano. Nele, aliás, a equipe vem de vitória como visitante, por 3 a 2 sobre o Verona.

Para o jogo deste domingo, o técnico Paolo Vanoli, afinal, poderá contar com o meio-campista Vlasic, que fará sua estreia na Série A.