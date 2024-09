São Paulo faz os últimos ajustes para o Majestoso e embarca para o DF

Quinto colocado no Brasileirão, Tricolor encara o Corinthians, neste domingo (29), no Mané Garrincha

O dia do São Paulo foi bastante agitado. Afinal, o Tricolor, na manhã deste sábado (28), realizou um treino tático, sob o comando do técnico Luis Zubeldía, no CT da Barra Funda. Em seguida, a delegação embarcou para Brasília, onde enfrenta o Corinthians, neste domingo (29), no Estádio Mané Garrincha, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Morumbis, que receberia o clássico, vai abrigar o show do cantor Bruno Mars, neste fim de semana.

Na atividade, Zubeldía simulou situações de jogo e aprimorou as cobranças de bolas paradas. Assim, o comandante argentino também realizou um treino técnico em campo reduzido, além de testar as finalizações dos jogadores.