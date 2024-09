Santos vence Operário e volta à liderança da Série B

Vitória por 1 a 0 na Vila Belmiro garante primeira posição ao Peixe, que agora torce por tropeço do Novorizontino Crédito: Jogada 10

A Série B tem um novo líder, pelo menos de forma provisória. O Santos venceu o Operário-PR por 1 a 0, neste sábado (28), e voltou à liderança da competição. O triunfo do Peixe aconteceu após bela jogada coletiva, onde Guilherme fez boa jogada antes de dar assistência para o gol de Giuliano na Vila Belmiro. Agora, o Alvinegro Praiano torce por um tropeço do Novorizontino no decorrer desta 29ª rodada para seguir no topo da tabela. Com o resultado, o Peixe chegou aos 53 pontos, na liderança da Série B. Assim, a equipe abriu dois de vantagem para o Novorizontino, que recebe a Ponte Preta na próxima segunda-feira (30), às 21h (de Brasília), no decorrer desta 29ª rodada. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Mesmo após o resultado, a torcida do Santos xingou e vaiou o técnico Fábio Carille após o apito final na Vila Belmiro.

Por outro lado, o Operário-PR segue na 10ª posição, com 39 pontos. No momento, a diferença para o Mirassol, quarto colocado, é de sete pontos. O jogo O Operário começou bem o jogo, mas logo o Santos assumiu o controle da partida. Aos 18 minutos, Wendel Silva tentou de fora da área, mas Gabriel Mesquita defendeu. Três minutos depois, aos 21, o Peixe abriu o placar com Giuliano. Guilherme recebeu um bom passe pela esquerda, fez uma ótima jogada e cruzou para o meia cabecear para o gol: 1 a 0. Após o gol, o Santos ficou mais à vontade no jogo, mas não conseguiu ampliar. O Santos voltou do intervalo com o objetivo de pressionar o Operário no campo ofensivo e dominar a posse de bola. No entanto, os visitantes conseguiram se impor e levaram dificuldades para o Peixe. Ao mesmo tempo, o ritmo de jogo caiu no decorrer da partida e o Santos segurou o triunfo por 1 a 0 até o apito final.