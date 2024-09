Retrô x Anápolis: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes vão disputar o título do Brasileirão Série D neste domingo (29), na Arena Pernambuco. Time visitante será campeão com o empate

Valendo título nacional, Retrô e Anápolis se enfrentam neste domingo (29), às 16h (horário de Brasília), na Arena Pernambuco, pelo jogo de volta da final da Série D do Brasileirão. Na primeira partida, o Galo da Comarca venceu o Azulão por 2 a 1, em Goiás, e agora precisa de apenas um empate para levantar a taça. Já os donos da casa devem vencer por pelo menos dois gols de diferença para a conquista do título e, em caso de uma vitória simples da Fênix, o campeão será definido nos pênaltis. As duas equipes já estão garantidas na Série C de 2025.

Onde assistir

A partida será transmitida pela TV Brasil e pela Retrô TV, canal oficial do time de Pernambuco no Youtube, a partir das 16h (de Brasília)