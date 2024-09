Porto x Arouca: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Português 2024/25. O Porto recebe o Arouca, neste domingo (29), em partida válida pela 7ª rodada da Liga portuguesa. A bola rola no Estádio do Dragão, na cidade do Porto, e os donos da casa precisam da vitória para recuperar a vice-liderança.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ (streaming).

Como chega o Porto

Terceiro colocado do Campeonato Português, com 15 pontos em seis jogos, o Porto vem de um resultado ruim na estreia na Liga Europa 2024/25, quando perdeu por 3 a 2 para o Bodo/Glimt, na Noruega. No entanto, em sua partida mais recente pela Liga portuguesa, o Dragão bateu o Vitória de Guimarães por 3 a 0.