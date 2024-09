Pênaltis levam o Palmeiras à vitória sobre o Atlético

O Palmeiras teve a sorte de contar com dois pênaltis para vencer o Atlético Mineiro por 2 a 1, neste sábado (28), no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela rodada 28 do Brasileirão. O primeiro inexistente e escandaloso. Outro bem assinalado.

O Verdão, agora, seca o Botafogo, depois de engatar a sexta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Ambos somam 56 pontos, mas a equipe do técnico Abel Ferreira fica, por ora, no topo, pelo saldo de gols. O Alvinegro enfrenta o Grêmio ainda neste sábado (29), no Mané Garrincha, em Brasília. Prejudicado pela arbitragem, o Galo, por sua vez, é o nono, com 36.

Palmeiras ganha pênalti de presente da arbitragem

Propositivo, o Palmeiras foi um time muito mais interessado no confronto durante a primeira etapa. Tomou conta das ações, criou diversas oportunidade. López e Everson travaram um belo confronto. O argentino teve duas chances de abrir o placar, e o goleiro do Atlético evitou. O destaque do Galo no tempo inicial só não evitou, no entanto, a batida de pênalti de Veiga, autor do primeiro gol. No lance, Gomes, da equipe carijó, encostou em Maurício na área. O árbitro, obviamente, não pensou duas vezes e seguiu a cartilha da CBF. Na Libertadores ou em qualquer outro campeonato sério, o Verdão jamais teria uma penalidade assim.