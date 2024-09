Manchester United x Tottenham, onde assistir, escalações e arbitragem

Vitória deixará o time de Manchester, que joga em casa, a um ponto do lídedr LIverpool. Mas londrinos estão querendo inicar uma reação

Manchester United e Tottenham fazem o clássico deste domingo (29/9) pela sexta rodada da Premier League. O duelo que começa às 12h30 (de Brasília) em Old Trafford. Os Red Devils têm 11 pontos. Assim, podem entrar no G4 em caso de vitória. Mas seus dois ultimos jogos foram decepcionantes: dois empates, incluindo o 1 a 1 em casa com o Twente pela Liga Europa. Os Spurs estão motivados após a boa estreia na Liga Europa, Porém, na Premier League, estão na modesta décima posição e apenas sete pontos. Dessa forma, um bom resultado neste domingo pode iniciar a arrancada.

Onde assistir

Este duelo terá a transmissão da ESPN e Disney+ a partir das 12h30 (de Brasília).

Como chega o Manchester United

O técnico Ten Hag tem duas dúvidas. Uma está no meio de campo. Como o brasileiro Casemiro perdeu de vez o status de titular, fica a dúvida sobre quem será o companheiro de Eriksen como volante. Mainoo é o favorito. Mas o recém-contratado Ugarte tem chances de começar a partida. A outra dúvida está no ataque. Garnacho é o mais contado. Porém, o brasileiro Antony não pode ser descartado.