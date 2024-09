Londrina x Ferroviária: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam pela 5ª rodada do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro

Londrina e Ferroviária se enfrentam neste domingo (29), às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio do Café, em Londrina, pela quinta rodada dos quadrangulares da Série C do Brasileirão. No grupo C da competição, o Tubarão ocupa a terceira colocação, com quatro pontos, enquanto a Locomotiva está na segunda colocação, somando sete.

Onde assistir

A partida terá transmissão da DAZN, do Nosso Futebol+ e do Zapping.

Como chega o Londrina

Com a campanha de apenas uma vitória, um empate e duas derrotas nos confrontos do quadrangular até aqui, o Londrina chega para o confronto na terceira colocação, somando quatro pontos. O Tubarão quer aproveitar o fato de jogar em casa para conquistar o segundo triunfo e sonhar com a zona de acesso.