Liverpool derrota o Wolverhampton e lidera o Inglês

O Campeonato Inglês tem novo líder. Neste sábado (28), o Liverpool, fora de casa, derrotou o Wolverhampton por 2 a 1 e assumiu a ponta da Premier League, com 15 pontos, um a mais do que Manchester City e Arsenal, que empataram pela sexta rodada da competição. Os gols dos Reds foram de Konaté e Salah, com Ait-Nouri anotando para os Wolves.

O Wolverhampton, em resumo, volta a campo no próximo sábado (4), fora de casa, diante do Brentford, pelo Inglês. Já o Liverpool joga na próxima quarta, em Anfield, diante do Bologna, pela Liga dos Campeões da Europa.

Gol no fim do primeiro tempo

O jogo começou em ritmo lento, entretanto, o goleiro Alisson precisou trabalhar logo aos três minutos, espalmando chute forte Bellegarde da entrada da área. Aos 22, novamente o goleiro brasileiro salvou os Reds, desta vez em chute do brasileiro Matheus Cunha.