Lautaro quebra jejum na vitória da Inter de Milão em Údine

Atual campeã italiana, a Inter de Milão mostrou, na manhã deste sábado (28/9) a sua força na briga por mais um caneco. Foi até Údine enfrentar a Udinese, no Estádio Friuli, e venceu por 3 a 1. Destaque para Lautaro Martínez. O argentino que ainda não tinha gol na atual edição da Série A, marcou duas vezes. O outro tento foi de Frattesi. Kabasele e Lorenzo Lucca foram os autores dos gols da Udinese.

A Inter chega aos 11 pontos, mesma pontuação do Milan e Torino (este ainda joga na rodada) embolados na frente. Mas a Udinese lamenta. Tinha a chance de assumir a liderança isolada. Mas como ficou com os dez pontos que entrou na rodada corre o risco de sair do G4.

Inter de Milão na frente

O jogo mal tinha começado e, com 43 segundos, a Internazionale chegou ao gol. Afinal, Darmian, no meio de campo, viu a infiltração de Frattesi e rolou rasteiro para o companheiro bater forte e cruzado para fazer 1 a 0 para os visitantes. A vantagem deixou a Inter confortável em campo, com seu jogo de muito toque de bola e mantendo a posse (65%). Mas a Udinese, com o apoio da torcida conseguiu o empate aos 34, quando Kabasele escorou cruzamento da direita que deslocou o goleiro Sommer.