Internacional x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Mirando as primeiras posições da tabela, Colorado recebe adversário que luta para deixar a zona rebaixamento do Brasileirão

Internacional e Vitória se enfrentam neste domingo (29), às 18h30, pela 28ª rodada do Brasileirão, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O Colorado vem de um empate contra o Bragantino na última rodada e ocupa a 8ª posição, somando 42 pontos. O Vitória, por sua vez, venceu o Juventude por 1 a 0 e está em 16º, com 28 pontos.

No entanto, o uruguaio Agustín Rogel sentiu desconforto na coxa direita no último jogo e estará fora da partida. Clayton Sampaio deve ser o substituto.

O time comandado por Thiago Carpini, por fim, reagiu na última rodada e conseguiu sair da zona de rebaixamento do Brasileirão. No returno, ademais, o Vitória apresenta a sexta melhor campanha, com 54,17% de aproveitamento — são quatro vitórias, um empate e três derrotas.

O Vitória, afinal, contará com os retornos do goleiro Lucas Arcanjo e do atacante Alerrandro para o confronto contra o Inter. Ambos, em suma, estavam suspensos na partida contra o Juventude e agora voltam a ficar à disposição do técnico.