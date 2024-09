Fortaleza x Cuiabá: onde assistir, escalações e arbitragem

O Fortaleza chega para este duelo ocupando a 3ª posição na tabela do Brasileirão, com 52 pontos. Com uma campanha consistente até aqui, o Leão do Pici busca garantir vaga direta na próxima edição da Copa Libertadores e, eventualmente, disputar o título do torneio. Nas últimas quatro partidas, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda teve um desempenho irregular, somando uma vitória, um empate e duas derrotas.

Neste domingo (29), Fortaleza e Cuiabá se enfrentam pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. A partida será disputada no Estádio Castelão, em Fortaleza, às 16h (horário de Brasília), e colocará frente a frente duas equipes em momentos opostos na competição. Enquanto o Fortaleza briga pelo topo da tabela, o Cuiabá tenta desesperadamente sair da zona de rebaixamento.

Como chega o Cuiabá

Por sua vez, o Cuiabá enfrenta uma situação bem complicada. Com apenas 23 pontos, o Dourado ocupa a 19ª posição na tabela e luta desesperadamente contra o rebaixamento. Nas últimas cinco rodadas, em suma, a equipe mato-grossense conquistou apenas uma vitória, o que acendeu um alerta dentro do clube. O técnico Bernardo Franco precisa reorganizar a defesa, que tem mostrado fragilidade, e encontrar formas de conter o veloz ataque do Fortaleza.

Além disso, com uma média de 5,7 finalizações por partida, o Cuiabá possui um dos piores desempenhos ofensivos do campeonato. Para conseguir um bom resultado no Castelão, será essencial melhorar esse número. A expectativa, em resumo, é de que a equipe adote uma postura mais defensiva, explorando os contra-ataques, aproveitando a velocidade dos pontas. Por fim, o Cuiabá não contará com o lateral-direito João Lucas, lesionado, o que deve levar à entrada de Daniel Guedes na posição.