Ex-jogador do Arsenal morre após infarto durante partida de futsal

Fabián “Tyson” Caballero, ex-jogador paraguaio, faleceu aos 46 anos nesta sexta-feira (27), após sofrer um infarto durante uma partida de futsal no clube General Genes, no bairro Villa Morra, no Paraguai. Ele foi levado de urgência ao Hospital Bautista, onde foi confirmada sua morte.

Caballero, apelidado de “Tyson”, teve uma carreira destacada, com passagens por clubes na Argentina e Paraguai. Em 1998, ganhou notoriedade ao marcar um gol na semifinal da Libertadores pelo Cerro Porteño contra o Barcelona do Equador. Embora o time tenha acabado eliminado nos pênaltis. Assim, o Arsenal se interessou e o contratou por empréstimo para a temporada 1998/1999.

No Arsenal, Caballero jogou apenas três partidas pelo time principal, estreando em 11 de novembro de 1998, na Copa da Liga. Ele entrou no lugar de Dennis Bergkamp durante uma derrota por 5 a 0 para o Chelsea. No entanto, o clube inglês não exerceu a opção de compra, e Caballero passou por testes no Benfica para a temporada 1999/2000, mas acabou retornando ao Paraguai, onde jogou pelo Sol de América.