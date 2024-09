Estas são as cidades que vão sediar o novo Mundial de Clubes da Fifa

Entidade divulga em Nova York locais do torneio (de 15 de junho a 13 de julho de 2025) nos EUA. Brasil com três (ou quatro) representantes

A Fifa divulgou, neste sábado (28/9) em cerimônia no Central Park, em Nova York, quais as cidades que serão as sedes do novo Mundial de Clubes. A competição será disputada de 15 de junho a 13 de julho nos Estados Unidos. Como era esperado, palcos como o Hard Rock (Miami), Rose Bowl (Los Angeles e Met Life (Nova York/Nova Jersey) foram confirmados. Confira abaixo as cidades:

Miami

Seattle

Los Angleles

Orlando

Atlanta

Nashville

Charlotte

Cincinatti

Washington DC

Philadelphia

New York/Nova Jersey

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Mundial de Clubes

O novo Mundial de Clubes reunirá 32 clubes campeões continentais ou os mais bem ranqueados em suas confederações. O Brasil conta com três representantes, campeões da Libertadores nos últimos anos: Palmeiras (2021), Flamengo (2022) e Fluminense (2023). O país ainda pode contar com mais uma vaga caso Botafogo ou Atlético Mineiro vençam a Libertadores-2024. No momento são conhecidos 30 concorrentes. As duas vagas que restam são exatamente para o campeão da Libertadores-2024 e para um representante dos Estados Unidos que entra como convidado de país-sede.