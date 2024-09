Espanhol: Osasuna acaba com sequência de vitórias do Barcelona

A sequência de vitórias do Barcelona no Campeonato Espanhol 2024/25 chegou ao fim neste sábado (28). O Barça visitou o Osasuna com uma equipe alternativa, de olho na segunda rodada da fase de liga da Champions, e acabou sendo derrotado por 4 a 2 no estádio Reyno de Navarra, em Pamplona, no norte da Espanha. Budimir, com dois gols marcados, e Zaragoza, com gol e assistência, foram os destaques da partida, enquanto Bretones transformou a vitória em goleada. Por outro lado, o atacante Pau Víctor aproveitou falha do goleiro adversário para anotar o primeiro gol do time catalão, enquanto Lamine Yamal, que saiu do banco de reservas, fez o segundo do Barça neste duelo válido pela 8ª rodada da LaLiga.

Dessa maneira, o Barcelo perdeu a campanha de 100% de aproveitamento nesta edição da LaLiga. Após vencer as sete primeiras rodadas, o Barça perdeu o seu primeiro duelo na competição, mas segue na liderança isolada, com 21 pontos. Ao mesmo tempo, a vantagem para o vice-líder Real Madrid é de quatro pontos. No entanto, os merengues entram em campo neste domingo (29), no clássico contra o Atlético de Madrid, terceiro colocado com 15 pontos.

Por outro lado, o Osasuna conquistou uma grande vitória diante de seus torcedores e entrou na zona de classificação para as próximas competições europeias. O clube de Pamplona chegou aos 14 pontos e subiu para a 6ª posição.