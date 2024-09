Cruzeiro x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes miram primeiras posições na tabela no duelo da noite deste domingo (29), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro

Cruzeiro e Vasco se enfrentam no Mineirão neste domingo (29), às 18h30, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um duelo em que ambas as equipes buscam a vitória para subir na tabela de classificação. Com 42 pontos, o Cruzeiro começou a rodada ocupando a sétima posição, enquanto o Vasco, com 35 pontos, estava em décimo lugar.

Como chega o Cruzeiro

Para o Cruzeiro, será uma chance de recuperar o bom momento na competição, pois, nos últimos oito jogos, o clube conquistou apenas uma vitória (3×1 sobre o Atlético-GO), além de quatro empates e três derrotas.

A Raposa não terá o técnico Fernando Diniz no banco de reservas, já que ele cumprirá suspensão após ser expulso na última partida que disputou pelo Brasileirão, quando ainda estava no comando do Fluminense. Assim, o auxiliar Eduardo Barros será o responsável por comandar o time em campo.