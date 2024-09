City, fora de casa, fica no empate com Newcastle. Liderança em risco

No St.James Park, na manhã deste sábado (28/9), o Newcastle recebeu o Manchester City, no jogo que abriu a sexta rodada da Premier League Inglesa. O time da casa queria mostrar a sua força diante do maior favorito ao título. Mas os Citizens saíram atrás no primeiro tempo, belo gol de gol de Gvardiol. Contudo, na etapa final, Gordon, de pênalti, empatou: 1 a 1.

O Manchester City, que é o atual tetracampeão inglês, chega aos 14 pontos, mantendo a liderança da Premier League. Contudo, corre o risco de perder posições para Liverpool e Aston Villa (12 pontos) que ainda jogam na rodada. Entretanto, o Newcastle, que sonhava com a vice-liderança, foi aos 11 pontos, mas ainda fora do G4.

Legião Brasileira

No City, o goleiro Ederson, como sempre, começou titular, com boas defesas, mas fez o pênalti que gerou o empate. Contudo seu companheiro de Seleção Brasileira, o atacante Savinho, começou no banco, no revezamento que Guariola faz no ataque. Entrou no segundo tempo. Do lado do Newcastle, Bruno Guimarães e Joelinton foram titulares, fizeram bom jogo. O primeiro fez boas jogadas, como no lance do gol de empate. Joelinton, por sua vez, quase fez um gol, mas seu chute parou na defesa de Ederson.